Fiamme nella notte in una palazzina di via Volturno: evacuati 9 appartamenti

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di giovedì 10 novembre all'interno di una palazzina di via Villa Glori, nella zona di via Volturno a Parma. Secondo le prime informazioni il rogo, che avrebbe interessato la zona delle cantine, si sarebbe generato probabilmente a causa di un cortocircuito. Erano da poco passate le 23 quando i condomini hanno dato l'allarme: sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Parma e gli agenti della polizia locale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita: l'incendio è stato circoscritto alla zona delle cantine. Il fumo ha invaso le scale e alcuni appartamenti: nove famiglie sono state evacuate ed hanno passato la notte fuori dall'edificio a scopo precauzionale. Gli operatori del 115, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza la struttura.