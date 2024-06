Paura in piazza Mozzoni: prima l'esplosione, poi le fiamme divampano all'ottavo piano di un palazzo

Paura e tensione oggi poco prima di pranzo all'ottavo piano di una palazzina di piazza Mozzoni. Un incendio è infatti scoppiato in questo edificio in zona via Paradigna. Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi e un'ambulanza della Croce Rossa. Al momento non si registrano feriti.

Alcuni testimoni hanno parlato di una forte esplosione: "Ero in casa, in soggiorno - dice la ragazza che di fatto ha poi dato l'allarme - Abito al nono piano, quello sopra rispetto a dove è scoppiato l'incendio. A un certo punto ho visto del fumo salire sul mio balcone che diventava sempre più fitto e denso. Sono scappata, a quel punto, per le scale ma c'era già del fumo. Sono corsa in strada e ho chiamato i vigili del fuoco, mentre mio padre nel frattempo ha citofonato agli abitanti del palazzo e li ha fatti evacuare. L'incendio si è sviluppato all'ottavo piano. Da quanto abbiamo poi saputo all'interno di quell'appartamento c'era una persona che stava dormendo e non si era accorto dell'incendio scoppiato sul balcone dell'ottavo piano".

Le cause sono al vaglio e non si sa cosa abbia effettivamente fatto scaturire le fiamme.