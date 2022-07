Incendio nella notte a Roccabianca: le fiamme distruggono una legnaia

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, lunedì 11 luglio in strada Morgante a Roccabianca. Le fiamme, che in un primo momento hanno avvolto alcune sterpaglie, si sono poi propagate ad una legnaia che si trovava in zona. Il rogo si è esteso rapidamente a partire dalle ore 22. Dopo l'allarme al 115, dato da diversi residenti della zona che hanno visto l'incendio, sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno agito utlizzando anche l'autobotte. Dopo un lavoro di circa 4 ore le fiamme sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza.