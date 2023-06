Rogo a Sanguinaro: in fiamme 10mila bancali, ferrovia chiusa e temperature oltre i 700 gradi

Continua da parte dei vigili del fuoco il lavoro per spegnere il maxi rogo scoppiato la notte scorsa poco prima di mezzanotte in via Don Milani a Sanguinaro, frazione di Fontanellato, nel cortile di una ditta che produce bancali di legno. A prendere fuoco proprio 10mila bancali in legno e un Tir. L'incendio ha interessato tutta la superficie ed è stato interrotto anche il tratto ferroviario Milano-Bologna, poi riaperto alle 4.

Intorno alle 6 di questa mattina l'incendio è stato circoscritto e quasi domato. Le temperature rilevate con la termocamera dei vigili del fuoco hanno superato i 700 gradi. Non si sono registrati feriti.