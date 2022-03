Fuga di gas in una scuola, fiamme in un'altra: evacuati due istituti

Due scuole sono state evacuate nella mattinata di oggi, lunedì 14 marzo tra la città e la provincia. Il primo episodio è avvenuto dopo le ore 9 all'interno un istituto scolastico di Corcagnano. I vigili del fuoco e i poliziotti sono intervenuti per un sopralluogo in seguito alla segnalazione di una fuga di gas. La scuola è stata evacuata per precauzione: gli studenti sono stati fatti uscire e poi sono rientrati. Gli operatori del 115 hanno verificato che non ci fossero situazioni di pericolo.

Dopo le ore 12 il secondo intervento all'interno della scuola elementare Corazza di via Fratelli Bandiera a Parma. Secondo le prime informazioni si sarebbe sviluppato un incendio all'interno dei bagni della scuola. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'edificio, e due pattuglie della polizia. Gli agenti stanno effettuando approfondimenti per capire le cause che hanno scatenato le fiamme. Anche in questo caso la scuola è stata evacuata: i bambini sono stati fatti uscire per precauzione. Gli operatori del 115 hanno verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico.