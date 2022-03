Paura a Varano, fiamme in una scuola: evacuati gli studenti

Momenti di paura stamattina, venerdì 18 marzo, all'interno di un istituto scolastico di Varano Melegari, dove è divampato un incendio nel corridoio del plesso scolastico. A prendere fuoco sarebbe stato un montascale. E' accaduto intorno alle 11 mentre le lezioni erano in corso. Le fiamme sono state limitate dalle porte tagliafuoco. Gli studenti sono invece stati evacuati e sistemati nella palestra. Sul posto i vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'incendio. Dopo le verifiche tecniche i ragazzi sono potuti rientrare nelle loro aule. Fortunatamente non ci sono stati feriti.