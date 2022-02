Annamaria, uccisa dalle fiamme a Trecasali: stava ristrutturando la casa di famiglia

E’ forte l’odore di bruciato, intorno alla casetta a due piani di via Merini, a Trecasali, è tutto nero. Il fuoco che l’ha divorata, soprattutto nel piano superiore, non arde più. Ma prima di spegnersi ha avvolto il corpo di Annamaria Pennini, 54 anni, rimasta intrappolata nella stanza divorata dal rogo. Il marito è stato più fortunato, è riuscito a uscire dall’abitazione salvandosi. E fino all’ultimo ha sperato che la donna - intrappolata nella casa che era dei genitori - potesse uscire viva da li. Niente da fare. Ignote le cause che hanno scatenato l’incendio, secondo le prime informazioni la donna - residente nel cremonese - si trovava nella vecchia casa dei genitori per qualche lavoro di restauro. Erano tornati a Trecasali per ristrutturare quella casa in disuso da anni, ma il fuoco ha distrutto tutto, anche la vita di Annamaria.

Adesso toccherà agli inquirenti risalire all’origine del rogo, sviluppatosi ieri pomeriggio, 5 febbraio, intorno alle 17.20. Sul posto sono giunti anche i familiari, oltre a un dispiegamento di forze imponente. Tre automezzi dei vigili del fuoco di Parma, i carabinieri di Sissa Trecasali con una pattuglia giunta da Fidenza, un'autoambulanza della Croce Rossa di San Secondo e gli agenti della polizia locale. Ma questa volta non è bastato l'impegno di nessuno per salvare la donna, intrappolata nella casa di famiglia.