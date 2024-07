Fiamme nella stazione ecologica di Sorbolo

Fiamme, nel primo pomeriggio di venerdì 12 luglio, all'interno dell'isola ecologica di Sorbolo. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato poco dopo le ore 14. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari di Parma. Ancora da chiarire la dinamica dell'incendio, che ha coinvolto una parte della struttura. Il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari ha avvertito i cittadini sulla sua pagina Facebook.

IN AGGIORNAMENTO