Paura in strada del Paullo: incendio in un appartamento nella notte

Paura nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre in strada del Paullo. Erano da poco passate le ore 3.30 quando, per cause in corso di accertamento, all'interno di un'abitazione si sono sviluppate le fiamme. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco, oltre ai soccorritori del 118 che hanno trasportato una persona - lievemente intossicata - al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. Gli operatori del 115 hanno spento il rogo dopo alcune ore di lavoro ed hanno messo in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.