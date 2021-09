Maxi incendio in via Naviglio Alto: a fuoco un edificio abbandonato

Una grossa colonna di fumo nero si è alzata verso le ore 20 dalla zona di via Naviglio Alto. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per cercare di spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un edificio abbandonato spesso utilizzato come riparo da persone senza fissa dimora. Al momento dell'incendio la struttura era vuota: sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. L'incendio si è sviluppato all'interno di un edificio che tempo fa ospitava alcuni spogliatoi e un bar, una struttura da anni abbandonata - l'ex Tens - e spesso occupata da senzatetto. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.

