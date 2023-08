Tragedia in viale Tanara: la vittima è Adreana Borella, paralizzata dopo un incidente

Adreana Borella, donna disabile di 62 anni, è la vittima dell'incendio che si è scatenato alle 5.30 di lunedì 14 agosto all'interno del condominio 'Traviata' all'interno della struttura per disabili e malati psichiatrici 'La Casa di Arianna' gestito dalla cooperativa Il Quartiere di Avitas. La donna, che era rimasta paralizzata dopo un incidente stradale, viveva all'interno di uno degli appartamenti al piano terra.

Tragedia in una struttura per disabili in viale Tanara: le immagini del piano terra devastato dalle fiamme

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte di polizia e vigili del fuoco ma le fiamme non hanno lasciato scampo alla donna, che non è riuscita ad uscire, vista la sua condizione che le impediva la mobilità autonoma. Una tragedia per tutta la città e per la comunità di Bore, dove Adreana era molto conosciuta. Oggi sulla sua pagina Facebook gli amici hanno lasciato messaggi di cordoglio per lei.