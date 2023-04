Incendio, tangenziale nord in direzione Reggio Emilia chiusa

La strada statale 9 VAR “Tangenziale Nord Ovest di Parma” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Reggio Emilia, per un incendio divampato in un magazzino adiacente alla sede stradale. La tangenziale è chiusa dallo svincolo n. 10 all’innesto con la statale 9, con percorso alternativo costituito dalla statale 9 Var/A.