Cerca di accendere la stufa con l'alcool, donna travolta dalle fiamme: 72enne con gravi ustioni al Maggiore

Grave incidente domestico poco dopo le 8.30 di domenica 16 ottobre a Terenzo. Una donna di 72 anni è rimasta gravemente ustionata mentre cercava di accendere la stufa dell'abitazione in cui si trovava per una breve vacanza. La donna, che ha riportato gravi ferite al volto, alle braccia e al torace è stata trasportata con l'elisoccorso al Centro grandi ustionati dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni si sarebbe sviluppato un incendio dopo che la donna avrebbe provato ad accendere la stufa utilizzando alcool. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavoratoro per spegnere le fiamme. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure alla 72enne, trasportata poi in ospedale con l'elicottero.

IN AGGIORNAMENTO