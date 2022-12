Fiamme dal tetto di un'abitazione: in azione i vigili del fuoco di Parma con l'autoscala

I vigili del fuoco di Parma sono intervenuti, nella mattinata di giovedì 22 dicembre verso le ore 11, in via Belgio a Reggio Emilia per l'incendio di una porzione di tetto di un condominio. Gli operatori del 115 sono arrivati sul posto, insieme ai colleghi di Reggio Emilia e di Sant'Ilario d'Enza. I pompieri sono partiti dalla caserma di via Chiavari con l'autoscala. Secondo le prime informazioni l'incendio si sarebbe sviluppato a partire dalla canna fumaria di un'abitazione: le fiamme si sarebbero poi espanse ad una porzione di tetto per circa 10 metri quadrati.