Torrile, nella notte prende il fuoco il tetto di un'abitazione

Le fiamme hanno avvolto il tetto di un'abitazione di Torrile nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 marzo. L'allarme è scattato dopo le ore 3 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con cinque squadre e alcuni mezzi come l'autoscala. Dopo ore di lavoro gli operatori del 115 sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa tre ore. Secondo le prime informazioni fortunatamente non ci sarebbero feriti.

IN AGGIORNAMENTO