Fiamme in una casa a Trecasali: muore la moglie, il marito intossicato è in gravi condizioni

A Trecasali, in un appartamento nei pressi del fiume Taro in via Melini, si è sviluppato un incendio che ha tolto la vita a una donna (nella foto il rogo all'interrno dell'abitazione). C'è anche un intossicato, il marito della donna, ricoverato in gravi condizioni. Da Parma sono partite delle squadre di vigili del fuoco, nel tentativo di bloccare l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio. Ancora in corso di accertamento le indagini, nel tentativo di verificare cosa abbia portato al rogo.

L’incendio è divampato intorno alle 17.20 all’interno dell’abitazione che, come detto, si trova in un’area di campagna, non lontano dall’argine del fiume Taro. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei Vigili del fuoco di Parma, i carabinieri della Compagnia di Fidenza e della stazione di Sissa Trecasali e la Polizia locale delle Terre del Basso Taro. In corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo.