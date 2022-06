Incendio a Lemignano: in fiamme trattore e balloni di fieno

Stava tagliando il fieno durante la notte, per approfittare delle temperature più miti. Il trattore però ha preso fuoco proprio mentre stava svolgendo alcune operazioni all'interno di un campo a Lemignano. Il contadino è riuscito a scendere appena in tempo. I vigili del fuoco sono intervenuti con alcuni mezzi ed hanno lavoratoro per 4 ore per spegnere il rogo, che ha poi coinvolto anche il campo e alcuni balloni. L'episodio si è verificato nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno a Lemignano, verso le ore 2.30. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.