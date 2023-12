Incendio in via Baganzola: danni per decine di migliaia di euro, fuori uso impianti elettrici e riscaldamento in 15 appartamenti

Tanta paura, danni per decine di migliaia di euro, quindici appartamenti inagibili con il danneggiamento della struttura portante del tetto ma fortunatamente nessun ferito. Il giorno dopo il grave incendio che ha devastato il tetto di una palazzina in strada Baganzola è il tempo del bilancio dei danni.

Secondo i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco di Parma ci sarebbero danni strutturali per quanto riguarda la struttura portante del tetto. Nei quindici appartamenti coinvolti e non utilizzabili al momento sono fuori uso gli impianti elettrici e il riscaldamento. Oltre a questi ci sono danni indiretti legati ai fumi di combustione e all'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio, che non rendono subito abitabili gli appartamenti.

Rispetto alle cause del rogo sono ancora in corso le verifiche da parte della squadra dei vigili del fuoco di Parma. Le fiamme si sarebbero generate a partire da un appartamento al terzo piano ma non è ancora chiaro da quale zona sarebbe partito, se da un impianto elettrico o da altro.

I vigili del fuoco, che sono intervenuti ieri con tre squadre partite dalla caserma di via Chiavari, dopo aver spento l'incendio e messo in sicurezza l'area nel corso della giornata di ieri, hanno effettuato un sopralluogo anche nella giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre.