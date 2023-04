Incendio in via Galilei, gli abitanti: "Siamo scappati dal palazzo pieno di fumo con i bambini in braccio"

Hanno visto il fumo arrivare dall'appartamento al piano terra e sono usciti di casa, senza pensarci un attimo. Nella mattinata del 6 aprile si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione in via Galilei, una trasversale di via Fleming a Parma. Gli abitanti degli appartamenti ai piani superiori sono usciti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.

"Siamo usciti appena abbiamo visto il fumo, che stava invadendo tutto il palazzo: le scale e gli spazi comuni erano pieni di fumo. Sono uscita con i bambini in braccio. Non so cosa sia successo ma ho avuto paura" racconta una donna a Parmatoday dopo il rogo di stamattina. "Erano quasi le 7, abbiamo visto il fumo salire dal piano terra e ci siamo allarmati. Qualcuno è uscito anche in pigiama: poi sono arrivati i vigili del fuoco e hanno spento il rogo".

"Ho visto il fumo, sono uscito sul balcone della mia abitazione ed ho capito che proveniva dal piano terra, dove vivono alcune persone straniere. Per fortuna nessuno si è fatto male. Noi siamo usciti subito perchè abbiamo avuto paura. Credo che l'unica abitazione inagibile sia quella in cui è avvenuto l'incendio. Ora devono fare le verifiche tecniche previste in questi casi e poi credo ci facciano rientrare".