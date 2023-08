Tragedia all'alba in viale Tanara, incendio in una struttura per disabili: un morto e otto feriti gravi

Tragedia all'alba di oggi, lunedì 14 agosto. Verso le 5.30 si è sviluppato un grosso incendio all'interno della struttura per disabili La Casa di Arianna, gestita dalla cooperativa sociale Quartiere di Avitas in viale Tanara 37 a Parma. Il bilancio è drammatico: un morto e otto feriti gravi.

I dodici ospiti disabili della struttura sono stati sorpresi dalle fiamme mentre dormivano. Per uno di loro non c'è stato niente da fare. E' morto in seguito alle ferite riportate. Gli operatori del 118, arrivati sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ci sono altri otto feriti: quattro sono in gravi condizioni, altri quattro sono in condizioni di media gravità. Altri tre hanno riportato ferite lievi. In totale undici persone sono state trasportate in ospedale.

Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco (tre ordinarie e tre in appoggio) da Parma, Sant'Ilario e Langhirano, le ambulanze e le automediche del 118, la polizia con diverse pattuglie e la polizia scientifica. Sul posto anche gli operatori dell'Ausl di Parma.

Undici persone in ospedale: otto feriti gravi

Le persone ferite sono state tutte ricoverate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Nelle prossime ore verranno trasferiti nella camera iperbarica dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Undici sui dodici ospiti disabili della struttura sono infatti rimasti intossicati.

Le indagini sulle cause: l'incendio è partito da una camera al piano terra

La polizia ha avviato le indagini per cercare di ricostruire le cause dell'incendio che si sarebbe sviluppato al piano terra. Il fumo avrebbe invaso anche i piani superiori. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partire da una camera al piano terra: non è chiaro se all'origine ci sia stato un cortocircuito o il malfunzionamento di qualche apparecchiatura.

