Incendio nella struttura per disabili di viale Tanara: la 'Casa di Arianna' posta sotto sequestro

E' stata posta sotto sequestro la struttura per disabili e per malati psichiatrici 'La Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa sociale Il Quartiere di Avitas in viale Tanara 37 a Parma, all'interno della quale - alle 5.30 di lunedì 14 agosto - si è sviluppato un grosso incendio che ha provocato la morte di Adreana Borella, una donna disabile di 62 anni, che stava dormendo all'interno dell'edificio ed era affetta da una patologia che le impediva la deambulazione autonoma. Le fiamme sono divampate all'interno del condominio Traviata, uno dei quattro che la cooperativa gestisce a Parma.

Tragedia in una struttura per disabili in viale Tanara: le immagini del piano terra devastato dalle fiamme

Le indagini: fiamme divampate dalla camera nell'angolo sinistro del piano terra

L'attività finora svolta dalle forze dell'ordine ha evidenziato che l'incendio è divampato nella zona dell'edificio Sita nell'angolo sinistro del piano terra rispetto alla facciata principale. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, anche grazie all'intervento di personale specializzato del Corpo dei Vigili del Fuoco. Al momento le fiamme sono state domate e la struttura risulta attualmente sottoposta a sequestro penale.

Fiamme nella struttura per disabili: muore una 62enne che non camminava

I dodici ospiti disabili della struttura sono stati sorpresi dalle fiamme mentre dormivano. Per uno di loro, una donna di 62 anni residente in provincia di Parma, non c'è stato niente da fare. Non è riuscita ad uscire dalla struttura: era affetta da una patologia che le impediva la deambulazione autonoma. E' morta in seguito alle ferite riportate. Gli operatori del 118, arrivati sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna non è riuscita ad uscire dalla palazzina di viale Tanara in tempo.

Le condizioni dei feriti in ospedale

Ci sono altri otto feriti: quattro sono in gravi condizioni, altri quattro sono in condizioni di media gravità. Altri tre hanno riportato ferite lievi. In totale undici persone sono state trasportate in ospedale. La struttura è stata evacuata. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco (tre ordinarie e tre in appoggio) da Parma, Sant'Ilario e Langhirano, le ambulanze e le automediche del 118, la polizia con diverse pattuglie e la polizia scientifica. Sul posto anche gli operatori dell'Ausl di Parma