Pubblic Money, pene ridotte in appello: condanne azzerate per Luigi Villani e Angelo Buzzi

La sentenza di appello del processo Pubblic Money ha stabilito una significativa riduzione delle pene rispetto alla sentenza di primo grado. Luigi Villani, l'ex capogruppo del Pdl in Consiglio regionale, è stato assolto dal reato di peculato mentre il reato di corruzione è prescritto. L'imprenditore Angelo Buzzi è stato assolto dal reato di peculato. Andrea Costa, ex presidente di Stt, arrestato il 16 gennaio 2013, è stato condannato a sei anni e sei mesi per corruzione e peculato.

La sentenza di primo grado aveva stabilito la condanna di Andrea Costa, ex presidente di Stt, partecipata del Comune di Parma, a sette anni. L'ex vicepresidente di Iren Luigi Villani, dirigente parmigiano di Forza Italia ERA stato condannato a quattro anni e sei mesi mentre l'editore Angelo Buzzi a tre anni.

Il capogruppo del Pdl Luigi Giuseppe Villani, l'ex presidente di Stt Andrea Costa e Angelo Buzzi, ex editore del quotidiano Polis ed ex presidente del cda di Iren Emilia, erano stati arrestati il 16 gennaio del 2013 nell'ambito dell'inchiesta Pubblic Money. Secondo l'accusa i quattro avrebbero utilizzato 3.5 milioni di euro di soldi pubblici per finanziare la campagna elettorale dell'ex sindaco Pietro Vignali.