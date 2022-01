Incidente a Baccanelli, due auto nel fossato: grave un conducente

Via La Spezia bloccata stamattina per un inciente che intorno alle 7.30, in località Baccanelli, ha coinvolto due auto dopo un tamponamento. Entrambe sono finite nel fossato, con i conducenti estratti dall'abitacolo grazie ai soccorsi dei vigili del fuoco. Sono stati trasportati in ospedale maggiore, uno dei due è ricoverato nell'area Codice Rosso, ha riportato gravi traumi, L'altro è in condizioni di media gravità. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente che ha portato le auto a terminare la loro corsa nel fossato.