Incidente a Basilicagoiano: una donna esce di strada, trasportata al Maggiore

Nei pressi di Basilicagoiano, sulla strada che porta a Parma, una donna sui 40 anni è rimasta vittima di un incidente. E' stata trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico. Le cause che hanno portato all'uscita di strada sono al vaglio, secondo le prime indagini la donna avrebbe perso da sola il controllo dell'auto. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'autista, l'automedica e l'ambulanza da Traversetolo, oltre ai vigili del fuoco da Parma.

