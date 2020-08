Incidente a Fontanellato, coinvolti più veicoli

A causa di un incidente, è stato istituito il senso unico alternato sulla statale 9 “Via Emilia”, al chilometro 219,363 in località Fontanellato, in provincia di Parma. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Carabinieri e Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.