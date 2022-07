Incidente a Palanzano, moto contro auto: un ferito grave

Terribile scontro tra auto e moto a Palanzano, nei pressi della strada panoramica località Celso. Sulla strada che collega la frazione alla cittadina, dopo è rimasto gravemente ferita il centauro. Si lavora per ricostruire le cause che hanno portato all'incidente. Meno grave il conducente dell'auto. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso, trasportando il ferito al Pronto Soccorso per le prime cure.