Incidente a Ragazzola: due auto si scontrano nei pressi della nuova rotatoria

Nella Bassa, a Ragazzola sulla nuova rotatoria che collega il tratto stradale tra Parma e Cremona, si è verificato un incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Una Opel Zafira si è scontrata con una Polo: un ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vaio, non è in gravi condizioni. Sul posto c'erano i carabinieri di Roccabianca e un'autoambulanza della Croce Rossa di San Secondo.