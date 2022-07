A Stradella di Collecchio, dopo le 11 di domenica 31 luglio, si è verificato un incidente che ha coinvolto due moto. I due mezzi, per cause in corso d'accertamento, sono entrati in contatto. I conducenti sono stati sbalzati sull'asfalto: entrambi trasportati all'Ospedale Maggiore, uno ha riportato traumi di media gravità.