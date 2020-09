Aereo precipita a Cremona: muore il pilota 54enne di San Secondo

Un pilota 54enne di San Secondo, Stefano 'Griso' Grisenti, è morto nella mattinata di oggi, domenica 20 settembre, nel corso di un tragico incidente aereo che si è verificato nel comune di Castel Verde, in provincia di Cremona. Secondo le prime informazionioni un aereo utilizzato per il lancio di pacadutisti è precipitato, per cause in corso di accertamento. Due persone sono morte: il pilota 54enne di San Secondo e un paracadutista, Alessandro Tovazzi di Arco di Trento, che indossava la tuta alare.

Secondo le prime ricostruzioni il velivolo avrebbe urtato proprio il paradutista durante il volo: sarebbe questo il motivo che avrebbe provocato la caduta dell'aereo. A bordo del velivolo, un Pilatus Porter che ha nove posti, c'erano altri cinque paracadutisti che, al momento dell'incidente, si erano già lanciati senza problemi. I carabinieri stanno compiendo le verifiche del caso vagliando la documentazione presente all'Aero Club del Migliaro, da dove il velivolo era decollato alle nove e mezza. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto per spegnere l'incendio provocato dalla caduta dell'aereo.