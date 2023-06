Macchina agricola in fiamme a Fidenza: è morto l’agricoltore 57enne ricoverato in Rianimazione

Dal dramma alla tragedia. È deceduto l'uomo che si trovava a bordo della macchina agricola che ha preso fuoco a Castione Marchesi, frazione di Fidenza, sulla strada provinciale 588 R dei Due Ponti, nel tardo pomeriggio di ieri, 8 giugno. A perdere la vita è stato Marco Ronconi, 57 anni, che si trovava a bordo del mezzo agricolo con balloni che si è incendiato per cause in corso di accertamento.

Sul posto l'ambulanza di Busseto e l'Eliambulanza, che ha caricato il 57enne per trasportarlo in Rianimazione dove le sue condizioni sono apparse subito gravi. Nella notte il decesso.

Il consigliere comunale di Busseto Nicolas Brigati: "Marco era una persona straordinaria, attivo nel volontariato, faceva parte di una famiglia storica Bussetana, era un noto agricoltore, io ero in amministrazione in maggioranza ed ora in minoranza. Marco ha sempre aiutato per ogni occasione, era nel carnevale, aiutava la Protezione Civile era nella Pubblica".