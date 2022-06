Incidente al San Leonardo: grave un motociclista di 40 anni

Alle ore 15.00 circa si è verificato un incidente in via San Leonardo, all'intersezione con via Savelli (ex Bricoman) dove per cause al vaglio della polizia locale, un autoveicolo e un motociclista italiano di 40 anni si sono scontrati. Ad avere la peggio, come era prevedibile, è stato il motociclista, che ha riportato ferite gravi, fortunatamente non parrebbe in pericolo di vita anche se le ferite hanno interessato organi vitali. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, oltre all'auto ambulanza e ai sanitari del 118 intervenuti immediatamente per prestare soccorso.