Paura all'alba a Baganzola, pedone investito da un'auto: grave in ospedale

Momenti di paura nelle prime ore della mattinata di mercoledì 3 gennaio a Baganzola. Poco dopo le ore 7, infatti, un pedone è stato investito da un'auto che stava percorrendo strada nuova di Baganzola. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. I sanitari hanno effettuato le prime cure al ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo avrebbe riportato ferite e traumi di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita.

