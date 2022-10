Paura a Bardi, il trattore si ribalta e l'agricoltore rimane schiacciato: grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata del 4 ottobre in località Grezzo, nel territorio del comune di Bardi. Per cause in corso di accertamento un trattore, condotto da un agricoltore della zona, si è ribaltato all'improvviso mentre erano in corso alcuni lavori nei campi. Secondo le prime informazioni il mezzo agricolo avrebbe schiacciato il lavoratore, che sarebbe finito sotto la ruota ed avrebbe riportato una grave ferita alla gamba. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, oltre al Soccorso Alpino. La zona infatti è difficile da raggiungere e l'intervento ha richiesto la presenza dei tecnici. L'agricoltore è stato soccorso e trasportato in ospedale con alcune ferite agli arti inferiori e si trova sotto stretto controllo medico.

IN AGGIORNAMENTO