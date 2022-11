Beduzzo: agricoltore viene colpito dal calcio di una mucca e muore

Tragedia nel pomeriggio di domenica 13 novembre a Beduzzo, nel comune di Corniglio. Un agricoltore è stato colpito dal calcio di una mucca, mentre si trovava all'interno di una stalla, ed è morto. L'incidente si è verificato in località Case Monticelli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare il lavoratore senza successo. Le ferite riportate erano troppo gravi e per l'agricoltore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e stanno ricostruendo l'episodio per cercare di accertare l'esatta dinamica dei fatti.