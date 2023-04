Paura a Berceto, operaio cade da una pianta mentre la sta potando: grave al Maggiore

Paura nella mattinata di sabato 15 aprile nel territorio del comune di Berceto in via Martiri della Libertà. Per cause in corso di accertamento un operaio, che stava lavorando ed era posizionato sopra ad una pianta per potarla, è improvvisamente caduto provocandosi ferite in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e si è anche alzato in volo l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni del lavoratore sarebbero gravi. Dopo il trasporto d'urgenza è stato ricoverato in ospedale. Le cause dell'infortunio sul lavoro sono in corso di accertamento. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le verifiche relative alle condizioni di sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO