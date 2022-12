Frontale tra due auto a Castelguelfo, donna incastrata: grave al Maggiore

All'altezza di Castelguelfo, in via Emilia, si è verificato un incidente intorno alle 16.30 circa che ha coinvolto due auto. Uno scontro frontale che ha avuto come protagonisti tre persone: un padre anziano con la figlia 40enne e altro uomo. La donna è stata trasportata a Parma, con ferite di media gravità. È rimasta incastrata nell'auto ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Gli altri due sono stati feriti lievemente e sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio. Sono intervenuti sul posto l'Ambulanza infermieristica di Pontetaro e l'Ambulanza infermieristica di Fidenza, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.