Fidenza, si costituisce il pirata che ha travolto un pedone trascinandolo sul parabrezza

Si è costituito stamattina il pirata della strada che ieri sera ha travolto un pedone a Fidenza, trascinandolo sul parabrezza per una cinquantina di metri per poi, dopo averne percorsi altrettanti, abbandonare l'auto dandosi alla fuga a piedi. L'automobilista, un marocchino regolare, scappato per paura, si è poi costituito ai carabinieri di Fidenza. Ora rischia pesanti conseguenze per fuga e omissione di soccorso: avrebbe lasciato il pedone a terra sull'asfalto, in condizioni gravissime (è ancora ricoverato ed è in pericolo di vita), senza prestare aiuto. Si tratta di un 40enne croato, ora in rianimazione all'ospedale Maggiore di Parma. Il fatto è accaduto in via Caduti di Cefalonia, nella tarda serata di martedì 5 luglio. Poco prima delle 22 in tanti, tra residenti e passanti, hanno udito il boato causato dall'impatto, assistendo ad una scena che nessuno si immaginavano di vedere. Sono state queste persone a chiamare i soccorsi e poi a raccontare quanto accaduto ai carabinieri del Radiomobile. Testimonianze che, oltre alla targa dell'auto, hanno permesso ai militari di rintracciare il conducente nel giro di poche ore. I militari lo hanno in pratica obbligato a costituirsi, accerchiando i suoi contatti più stretti (fratelli, madre, una pattuglia sotto casa).

L'incidente, come detto, è avvenuto intorno alle 22. Sembrerebbe che il pedone sia stato travolto dall'auto all'altezza dell'incrocio di via Caduti di Cefalonia con via Oreste Emanuelli. L'automobilista avrebbe trascinato sul parabrezza il 40enne per almeno una cinquantina di metri, quando poi sarebbe caduto sull'asfalto, ai margini della strada. L'auto, invece, avrebbe proseguito per altri cinquanta metri, fino all'incrocio con via Antelami. Qui, il marocchino alla guida avrebbe abbandonato il mezzo, fuggendo. Chi ha assistito alla scena ha prestato i primi soccorsi al pedone e in pochi minuti sono sopraggiunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica della Croce Rossa. Gravissime le ferite riportate in seguito all'impatto con il parabrezza dell'auto, sfondato, e poi con l'asfalto: medico e infermiere dopo aver stabilizzato le condizioni del 40enne hanno predisposto il trasporto d'urgenza all'ospedale di Parma, nei reparti di Rianimazione.