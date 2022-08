Incidente in A1 nel tratto tra Parma e il bivio della A15: traffico in tilt

Alle ore 16:30 circa sull’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra Parma e il bivio con la A15 in direzione Milano, è avvenuto un incidente al km 103 che ha visto coinvolte sei autovetture.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.



Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda in direzione Milano.



In alternativa, agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Parma, percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Parma Ovest sulla A15.