Incidente in magazzino, i Cobas: "Lavoratore rimane sospeso nel vuoto"

Un incidente sul lavoro si è verificato lo scorso 24 aprile. Un lavoratore della Number1, la società che gestisce la parte operativa del magazzino che movimenta i prodotti della Barilla, è rimasto sospeso nel vuoto col proprio mezzo. Una nota sindacale di Adl Cobas riporta quanto segue: "Il giorno 24 aprile si è verificato un importante incidente al magazzino logistico dello stabilimento Barilla, dove un operatore in appalto della Number1 ha rischiato di cadere dalla ribalta per lo slittamento del rimorchio in carico, rimanendo sospeso nel vuoto col proprio mezzo. Una problematica costante che solo per miracolo non si è ancora trasformata in tragedia. Lascia esterrefatti che aziende come Barilla e Number1 non siano ancora intervenute adeguatamente per porre rimedio. La questione è ormai urgente e fortemente sentita dai lavoratori: come ADL Cobas non ci stancheremo di essere al loro fianco per richiedere fatti concreti con investimenti in formazione, dispositivi e controlli, e metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Per questo il 30 Aprile, giornata di sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL Logistica proclamato da ADL Cobas e altre organizzazioni sindacali di base, sciopereremo anche all'MPF Barilla per dare un forte segnale a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Invitiamo tutti a aderire per chiedere interventi immediati da parte delle aziende".

LA REPLICA

La Barilla si dice totalmente estranea ai fatti resi noti nel comunicato sindacale: "La società che gestisce la parte operativa del magazzino che movimenta i prodotti Barilla è la Number1, che da 12 anni non è più una società del gruppo, e il lavoratore in questione, che fortunatamente non si è fatto nulla di grave, è un loro dipendente. La Barilla non c'entra nulla con quanto accaduto. Per cui investimenti in formazione, dispositivi e controlli spettano alla Number1".