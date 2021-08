Incidente in tangenziale, traffico bloccato su via La Spezia

Poco dopo le 18:30, si è verificato un incidente all'altezza dell'uscita di via Villetta, in tangenziale a Parma. A causa della forte pioggia. Si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, un tamponamento che ha causato solo grande spavento per i conducenti. Sul posto la polizia effettua i rilievi del caso. Il traffico è stato deviato su via La Spezia, con lunghi ingorghi.