Incidente in via Budellungo: un ragazzo di dieci anni travolto da uno scooter è in gravi condizioni

Incidente in via Budellungo, poco primma di mezzogiorno. Uno scooter, per cause ancora da accertare, ha travolto dei passanti, compresi due ragazzi di dieci anni. Uno di questi è finito in Ospedale, trasportato d'urgenza, per via di un trauma cranico. Sarebbe in gravi condizioni al Maggiore, dove ci si trova anche l'altro ragazzo, ferito in modo lieve, assieme agli altri pedoni rimasti coinvolti nello scontro. Sul posto c'erano le ambulanze del 118, con la Polizia locale.