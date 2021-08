Incidente in viale Tanara, muore un cuoco di 52 anni

Non ce l'ha fatta, Roberto Messina, cuoco di 52 anni, vittima dell'incidente di Viale Tanara. Poco dopo le 7 ieri mattina, era stato coinvolto in uno scontro con un'auto. Il suo scooter è stato scaraventato per terra, lui è balzato dalla sella ed è rimasto gravemente ferito. Era diretto al Novotel, in via Trento, dove avrebbe dovuto adempiere al suo primo giorno di lavoro. Amava la sua professione da cuoco che svolgeva da tempo in città, dove era arrivato anni fa dalla Sicilia.