Tragedia in A1: operaio 27enne muore investito da un camion

Il gravissimo incidente nel primo pomeriggio: il tratto tra il casello di Parma e il bivio per l'A1 è stato riaperto

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 settembre. Un operaio di 27 anni - residente nel piacentino e calabrese di origine - che si trovava al lavoro all'interno di un cantiere in A1 - nel tratto tra il casello di Parma e il bivio per l'A15 Parma-La Spezia è stato investito ed è morto sul colpo. Il tratto autostradale è stato chiuso e poi riaperto.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 104. Secondo le prime informazioni il giovane lavoratore 27enne, dipendente di una ditta esterna, si trovava a bordo di un mezzo di servizio e stava segnalando la deviazione lungo la corsa di emergenza quando è stato travolto da un camion, che ha sbandato: per lui non c'è stato niente da fare.

RIAPERTO IL TRATTO TRA PARMA E IL BIVIO PER L'A15 - Alle 18.30 circa sull'autostrada A1 Milano - Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Parma ed il bivio con l’A15 in direzione Milano, precedentemente chiuso a causa di un’incidente, avvenuto all’altezze del km 104. Nel tratto interessato, dopo la riapertura il traffico scorreva su tutte le corsie e si sono registrati 10 km di coda e rallentamenti per 20 km.

AUTOSTRADE: 4 CHILOMETRI DI CODA NEL TRATTO CHIUSO - Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e il bivio per la A15 Parma-La Spezia verso Milano, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al km 104. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Parma, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Parma ovest sulla A15. Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

IN AGGIORNAMENTO