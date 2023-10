Autocisa, operaio investito da un camion e scaraventato contro il guardrail: 33enne gravissimo in Rianimazione

Grave incidente sul lavoro nei pressi di un cantiere lungo l'Autostrada della Cisa nel pomeriggio di martedì 31 ottobre. Sulla corsia d'immissione dell'autostrada, in direzione Parma, durante una manovra, un mezzo pesante avrebbe investito un operaio di 33 anni, ferendolo gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e si è alzato in volo l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto al chilometro 42 Nord in direzione Parma, nella corsia di accelerazione, nei pressi del casello di Borgotaro.

Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il lavoratore sarebbe stato agganciato da un mezzo pesante mentre stava effettuando le manovre di pre segnalamento di un cantiere vicini al punto dell'impatto. Il 33enne sarebbe stato scaraventato contro il guardrail. Dopo lo scontro all'operaio è stato effettuato più volte sul posto il massaggio cardiarco. Poi il volo verso l'Ospedale Maggiore di Parma.

IN AGGIORNAMENTO