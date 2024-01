Incidente sul lavoro in un cantiere a Salsomaggiore, operaio cade da una scala: gravissimo al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 8 gennaio all'interno di un cantiere di via La Malfa a Salsomaggiore Terme. Erano da poco passate le ore 11 quando, per cause in corso di accertamento, un operaio è caduto da una scala mentre stava effettuando alcune lavorazioni. L'impatto con il suolo è stato molto violento: l'uomo è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre all'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'operaio è stato trasportato in ospedale e poi trasferito nel reparto di Rianimazione. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma che hanno effettuato gli approfondimenti previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO