Cadono dall'impalcatura di un cantiere: gravi due operai 60enni

Grave incidente sul lavoro nella giornata di oggi, lunedì 28 febbraio, in un cantiere di via Filippo da Borbone a Parma. Per cause in corso di accertamento due operai che stavano lavorando all'interno della struttura, sono caduti da un'impalcatura da un'altezza di circa tre metri.

Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area in cui si è verificato l'incidente. I due operai, entrambi di circa sessant'anni, sono stati trasportati dalle ambulanze a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Secondo le prime informazioni entrambi avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma: sono in corso accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

IN AGGIORNAMENTO