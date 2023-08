Paura a Coltaro, lavoratrice di 50 anni investita da un trattore: grave in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 2 agosto, a Coltaro di Sissa Trecasali. Poco prima delle ore 10 si è verificato un grave incidente sul lavoro all'interno di un'azienda agricola di strada Argini. Secondo le prime informazioni una lavoratrice sarebbe stata investita da un trattore. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione.

Sul posto l'elisoccorso e le ambulanze del 118. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Ha riportato, infatti, traumi in varie parti del corpo. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO