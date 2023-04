Paura a Lemignano, operaio travolto dai bancali: è grave in ospedale

Paura a Lemignano di Collecchio nella mattinata di mercoledì 5 aprile per un grave incidente sul lavoro. Erano da poco passate le ore 9 quando, per cause in corso di accertamento, un operaio che stava lavorando all'interno dello stabilimento di un'azienda di via Maestri del Lavoro è stato travolto da alcuni bancali. I colleghi d lavoro hanno lanciato subito l'allarme e sul posto sono arrivati gli operatori del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro dell'Ausl di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO