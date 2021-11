Tragedia sul lavoro a Lesignano: muore operaio 20enne

Gravissimo incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 16 novembre, all'interno di un'azienda di Lesignano dè Bagni. Per cause in corso di accertamento un operaio 20enne è morto mentre stava effettuando alcune lavorazioni. Secondo le prime informazioni il giovane, verso le ore 11, sarebbe stato schiacciato da un macchinario e sarebbe poi deceduto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Sono arrivati, per un sopralluogo, anche i carabinieri di Lesignano dè Bagni e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl: il loro compito è ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, anche per accertare eventuali responsabilità. E' l'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella nostra provincia.

