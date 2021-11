Tragedia sul lavoro a Lesignano: muore operaio 22enne

Tragedia sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 16 novembre, all'interno di un'azienda del settore alimentare, di recente costruzione, nel comune di Lesignano dè Bagni.

Per cause in corso di accertamento un operaio 22enne, originario dello Sri Lanka, è morto schiacciato mentre stava tentando di far ripartire un macchinario che si era inceppato. Il giovane lavorava con un regolare contratto all'interno dello stabilimento, che si occupa della produzione di salumi.

Secondo le prime informazioni il giovane, verso le ore 11 del 16 novembre, sarebbe stato schiacciato dal macchinario e sarebbe poi deceduto sul colpo. Sono in corso verifiche tecniche per ricostruire quanto accaduto.

Il giovane 22enne sarebbe deceduto durante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, arrivati sul posto in pochi minuti.

Sono arrivati, per un sopralluogo, anche i carabinieri di Lesignano dè Bagni e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl: il loro compito è ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, anche per accertare eventuali responsabilità. E' l'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella nostra provincia.

IN AGGIORNAMENTO